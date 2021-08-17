Рязанцу вживили электрод в спинной мозг, чтобы избавить от боли

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В Рязанской ОКБ пациенту установили электрод в спинной мозг, чтобы избавить от боли. Об этом сообщил главврач клиники Андрей Карпунин.

Травмы, болезни седалищного нерва, некоторые хирургические вмешательства иногда приводят к тому, что боль в спине или ногах становится невыносимой. Болевой синдром сопровождает человека всю жизнь, не дает работать, отдыхать, спать. В таких случаях врачи помогают медикаментами: назначают сильные препараты, делают блокады. Но это не всегда срабатывает.

— Новая технология, которую освоили мои коллеги, обещает дать шанс пациентам с хроническим болевым синдромом. Нейрохирурги устанавливают в позвоночник электрод, который перехватывает болевые импульсы, — написал Карпунин.

Пациенту ставят тестовый стимулятор и настраивают его: выбирают силу стимуляции, уровень амплитуды. После того как настройка завершена, под кожу вживляют постоянное устройство. Пациент сам сможет регулировать его работу, в зависимости от интенсивности боли менять настройки, блокировать боль в любое время.

Технологию уже применяют в столице, крупных федеральных клиниках. Теперь полностью избавиться от боли помогут и рязанским пациентам. Первым пациентом нейрохирургов ОКБ стал мужчина сорока лет.