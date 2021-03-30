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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанцев заставят соблюдать тишину днем для защиты прав семей с детьми

Елена Лобанова
Изображение esudroff с сайта Pixabay

В Рязанской области планируют установить «период тишины». Это позволит защитить права семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Соответствующий законопроект представил начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Александр Сурин. Согласно документу, тишина должна соблюдаться с 22:00 до 08:00, а также с 13:00 до 15:00. 

— Этот закон позволит защитить права семей с малолетними детьми, которым необходим дневной сон. Проектом также определен перечень действий нарушающих тишину и предусмотрена административная ответственность, — говорится в сообщении. 

Любимов напомнил, что ранее этот вопрос уже обсуждался. А председатель облдумы Аркадий Фомин поблагодарил губернатора за оперативную реакцию на обращение депутатов.

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