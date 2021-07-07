Рязанцев закрыли на карантин на Кубе из-за коронавируса

- Advertisement -

Рязанцы попали в изоляцию на Кубе из-за коронавируса, сообщает ГТРК «Ока».

COVID-19 диагностировали у 150 российских туристов по прилёту на курорт. При этом перед вылетом результаты их тестов были отрицательными. Всех туристов изолировали, среди них оказалась и рязанская семья.

Как отметили туристы, справки о результатах их тестов без печатей. Положительный тест только у одного из супругов. При этом признаков ОРВИ у него не наблюдается.

Отдыхающих никуда не выпускают. Однако за 10 долларов им разрешают купаться в бассейне с другими отдыхающими.