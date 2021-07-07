25.6 C
Рязань
Среда, 7 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Рязанцев закрыли на карантин на Кубе из-за коронавируса

7info7
- Advertisement -

Рязанцы попали в изоляцию на Кубе из-за коронавируса, сообщает ГТРК «Ока».

COVID-19 диагностировали у 150 российских туристов по прилёту на курорт. При этом перед вылетом результаты их тестов были отрицательными. Всех туристов изолировали, среди них оказалась и рязанская семья.

Как отметили туристы, справки о результатах их тестов без печатей. Положительный тест только у одного из супругов. При этом признаков ОРВИ у него не наблюдается.

Отдыхающих никуда не выпускают. Однако за 10 долларов им разрешают купаться в бассейне с другими отдыхающими.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]