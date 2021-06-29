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Вторник, 29 июня, 2021
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Рязанцев приглашаю на общественные обсуждения благоустройства Лесопарка

7info7
Рязанцев приглашаю на общественные обсуждения благоустройства Лесопарка
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В Лесопарке пройдут общественные обсуждения по его дальнейшему благоустройству, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, Лесопарк стал победителем рейтингового голосования нацпроекта «Жильё и городская среда». За него проголосовали более 7 тысяч рязанцев

К обсуждению приглашаются жители города и городские сообщества. Предложения и идеи благоустройства будут положены в основу проекта. Его реализуют в 2022 году.

Встреча состоится в 18.00 у входа в парк «Под мостом». Мероприятие пройдет с соблюдением эпидемиологических норм, уточнили в мэрии.

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