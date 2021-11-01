Рязанцам расскажут о нововведениях в законодательстве в области штрафов за неправильную парковку

1 ноября мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание с руководителями структурных подразделений. Совещание прошло в формате ВКС. На нём обсудили правила благоустройства города, вакцинацию от COVID-19, контроль за соблюдения масочного режима.

На прошлой неделе Рязанская областная дума поддержала поправки в законодательство об административных правонарушениях. По новому законодательству, процедура назначения штрафов за неправильную парковку упрощается. В том числе, речь идёт о зелёной зоне. По поручению главы администрации в Рязани уделят особое внимание реализации законопроекта. О нововведениях специалисты мэрии расскажут жителям города.

Сорокина также напомнила, что продолжается Всероссийская перепись населения. Рязанцев она попросила принять в ней активное участие.

Перепись населения поможет собрать полные данные о том, сколько жителей проживает в нашей стране, об уровне их образования, национальности, семейном положении. Эти данные станут основной управленческих решений и войдут в дальнейшие программы развития, — сказала глава администрации.

Речь зашла также о ежедневных рейдах, в ходе которых проводится разъяснительная работа о действующих ограничениях. Мэр поручила усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Проверки проводятся и в нерабочие дни.