Эксперты составили подборку самых необычных вакансий в Рязанской области

Сервис по поиску работы HeadHunter составил подборку необычных вакансий, которые открыты сейчас в Рязанской области.

Одна из них – учитель робототехники. Зарплата для этой вакансии не указана. Соискателям предлагают проводить уроки роботехники, оказывая внимание каждому отдельному ученику, участвовать в летнем институте, выездном пятинедельном курсе педагогики. При необходимости претендентам на должность учителя робототехники придётся переехать в один из регионов, где находятся школы-партнёры.

Ещё одна необычная вакансия – тренер по шахматам. Претенденты на неё могут рассчитывать на зарплату от 25 до 50 тысяч рублей. От соискателя потребуют проводить онлайн-уроки с использованием готового контента, следить за прогрессом учеников, работать на улучшением контента, общаться с родителями учеников.

Также в Рязанской области открыта вакансия зоотехника. Зарплата для неё не указана, однако размещён масштабный перечень задач. Среди них и проведение зоотехнических мероприятий, и выращивание животных, и заготовка кормов.

Открыта также в регионе вакансия флориста-дизайнера с зарплатой 25 до 35 тысяч рублей на руки. Для работы необходимы креативность, желание и умение продавать, стремление к постоянному саморазвитию, умение работать в команде.

Для тех, кто рассматривает более высокие зарплаты, открыта вакансия агента по работе с VIP-клиентами. Зарплата – 200 тысяч рублей. В задачи входит выстраивание партнерских отношений с потенциальными продавцами и покупателями, обеспечение максимального комфорта для клиента и сопровождение на всех этапах сделки.