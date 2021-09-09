Рязанцам рассказали, как рассчитываются доходы при назначении пособий

В пресс-службе УПФР по Рязанской области напомнили, как рассчитываются доходы семьи при назначении ежемесячного пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 года по март 2021 года.

Чтобы определить имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.