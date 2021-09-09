15.9 C
Рязань
Четверг, 9 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Рязанцам рассказали, как рассчитываются доходы при назначении пособий

7info7
Рязанцам рассказали, как рассчитываются доходы при назначении пособий

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пресс-службе УПФР по Рязанской области напомнили, как рассчитываются доходы семьи при назначении ежемесячного пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 года по март 2021 года.

Чтобы определить имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]