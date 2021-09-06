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Понедельник, 6 сентября, 2021
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Рязанцам рассказали, как оформить выплату по уходу за инвалидом или пожилым человеком

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Рязанцам рассказали, как оформить выплату по уходу за инвалидом или пожилым человеком
pixabay.com

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Некоторые граждане имеют право на получение выплаты по уходу за инвалидом или пожилым человеком. О том, как оформить выплату и кто может претендовать на неё, рассказали в Рязанском отделении ПФР.

Компенсационная выплата назначается неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, за престарелыми, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину.

Обратиться за назначением выплаты можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ (логин и пароль используются для доступа на портал Госуслуг)  либо лично в территориальном органе ПФР или МФЦ.

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