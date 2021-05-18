Рязанцам рассказала об изменениях в части медобслуживания военных

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1 февраля президент Владимир путин пописал указ о внесении изменений в устав внутренней службы ВС РФ по вопросам медицинского обслуживания. Изменения прокомментировал подготовил помощник военного прокурора Рязанского гарнизона лейтенант юстиции Никита Сергеевич Кирпичёв.

Уточнены обязанности должностных лиц медицинской службы, порядок медицинского обеспечения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, температурный режим помещений. Предусмотрены периодические проверки теоретических знаний и практических навыков военнослужащих по оказанию первой помощи.

Часть поправок касается медико-психологической реабилитации, медицинских осмотров, диспансеризации и стационарного лечения военнослужащих.