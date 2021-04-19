Рязанцам напомнили о мошенниках в мессенджерах

- Advertisement -

«Выплата готова к отправке. Вам начислено 237 568 рублей. Для получения средств строго следуйте инструкции». Рязанцы все чаще получают подобные сообщения в месседжерах. В них говорится, что некое вознаграждение было переведено на внутренний временный счет, а для подробной информации предлагается перейти по ссылке. Зачастую в адресе есть сходство с названиями реальных финансовых организаций, но сообщения не имеют к ним отношения.

Переход по такой ссылке может закончиться потерей средств сразу по нескольким сценариям. В одном случае это будет фишинговый сайт, на котором автоматически загружается вирусная программа. Также пользователю могут предлагать ввести полные реквизиты карты, от номера до секретного кода с оборотной стороны. Еще один вариант – это сообщения о необходимости оплатить услуги перевода, аренду «временного счета» и т.д. Во всех этих случаях человек не приобретет ожидаемую выплату, а лишится средств.

Согласно «Обзору операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год» главной угрозой для финансовой кибербезопасности остается социальная инженерия. В 2020 году она стала причиной почти двух третей хищений с карт физических лиц.

Социальная инженерия — это не всегда звонок, преступники могут успешно играть на эмоциях людей и дистанционно: запугивают штрафами или обещают выигрыш, – отмечает управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. – Важно критически воспринимать подобные сообщения, перепроверять информацию и не торопиться при принятии финансовых решений.

Чтобы минимизировать риск потери хищения средств, важно следовать базовым правилам: не переходить по сомнительным ссылкам, не указывать данные карты, если вы не уверены в легальности сайта, для операций в интернете использовать отдельную карту, на которой не будут храниться основные средства. Также не следует забывать об антивирусном обеспечении.