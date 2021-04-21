Рязанцам напомнили, как проверить ломбард

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10 из 18 ломбардов, работающих на территории Рязанской области, допущены на рынок по новым правилам. С 10 апреля 2021 года только они могут выдавать новые займы и продлевать сроки старых. Остальные организации, не прошедшие проверку Банка России, имеют право лишь рассчитываться по старым договорам.

Изменения в закон, регулирующий деятельность ломбардов, вступили в силу в этом году. Ломбарды для продолжения работы без ограничений должны были пройти процедуру допуска по новым правилам, представив в Банк России соответствующие документы. Теперь проверить ломбард можно в реестре на сайте Банка России. Организация, подтвердившая свой статус, будет находиться во вкладке «Не имеющие ограничений в деятельности».

Новые правила работы должны повысить прозрачность отрасли и дополнительно защитить права потребителей финансовых услуг: им будет проще отличить легального участника рынка от мошенников, — отмечает начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля рязанского отделения Банка России Евгений Мылов.

Организации еще могут подать заявление в Банк России. Но после 9 июля 2021 года юридическое лицо, не включенное в реестр по новым правилам, утратит статус ломбарда и не сможет оказывать финансовые услуги даже по ранее открытым договорам.