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Понедельник, 19 июля, 2021
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Рязанцам доступна бесплатная поездка от велошеринга Lucky Bike

Елена Лобанова
Рязанцам доступна бесплатная поездка от велошеринга Lucky Bike
Фото из группы Lucky Bike
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Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и продолжает расширять возможности программы лояльности «Больше». Этим летом жители могут пользоваться самокатами и велосипедами Lucky Bike на особых условиях.

По промокоду из личного кабинета «Мой Tele2» клиенты получат в приложении Lucky Bike 150 бонусных рублей. Средства можно потратить на поездки по городу на самокатах или велосипедах. Удобно, что в Рязани размещено порядка 250 парковок сервиса.

Предложение подойдет для тех, кто предпочитает экологичные виды транспорта и хочет избегать пробок в часы пик. Воспользовавшись услугой велошеринга, можно оперативно добираться до дома или совершать спортивные прогулки в компании друзей.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. Предложения охватывают разные сферы жизни и увлечений клиентов. Так, недавно к списку возможностей добавили особые условия от сети ресторанов Black Star Burger. Летом абонентам приготовят два бургера серии «Фирменные» по цене одного.

Помимо региональных предложений в программе «Больше» доступны промокоды от федеральных компаний – на обучение, шопинг, развлечения.

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