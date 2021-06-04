Рязанца будут судить за похищение и сексуальное насилие

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Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца Кораблинского района, ранее неоднократно судимого. Мужчину обвиняют в похищении человека, изнасиловании, других тяжких преступлениях. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 8 декабря 2020 года обвиняемый поссорился со знакомыми, с которыми распивал спиртное. Угрожая ножом, он увёз одну из женщин в соседнюю деревню и силой удерживал её там, скрываясь в заброшенных домах. Дважды за неделю пленница была изнасилована. Сбежать ей удалось после того, как насильник крепко уснул.

Похищенная обратилась в полицию, её обидчика задержали. Женщина также рассказала, что её похититель воровал в соседних домах еду, одежду, алкоголь.

Уголовное дело передано в суд.