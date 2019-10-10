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Зимой по Рязани будет ездить «Рязморобус»

В Рязани продолжают готовиться к проекту «Новогодняя столица 2020». Программу мероприятий обсудили на очередном заседании рабочей группы.

Как сообщает сайт администрации города, зимой в Рязани состоится благотворительный мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья и конкурс снежных скульптур на территории Рязанского государственного медицинского университета.

Одним из центров праздничных мероприятий станет санаторий «Старица». Здесь будут проводиться народные гуляния, новогодний квест, показательные выступления исторического клуба, в течение всех каникул будет работать каток и прокат зимнего инвентаря.

Управляющий ТРЦ «М5 Молл» Вадим Живогляд представил проект «Рязморобус». Перед Новым годом по Рязани будет ездить автобус, украшенный в стиле «Новогодней столицы 2020». На остановках из него будут выходить музыканты в костюмах Деда Мороза и исполнять новогодние хиты.

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