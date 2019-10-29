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Завершается приём предложений от рязанцев по улучшению городской среды

В Рязани завершается 1-й этап по сбору предложений для определения перечня общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

В бюллетене можно выделить одно или несколько общественных пространств, которым необходимо благоустройство в 2020 году. Территории можно выбрать из списка или написаь самостоятельно.

Подать предложение можно до 30 октября (включительно) по одному из следующих адресов:

  • ТЦ «Премьер», ул. Московское шоссе, д. 21;
  • ТЦ «Круиз», ул. Солотчинское шоссе, д. 11;
  • ТЦ «Полетаевский», ул. Гагарина, д. 164;
  • ТЦ «Европа», Новоселов, д. 62;
  • Гипермаркет «Лента», ул. Тимуровцев, д. 3а;
  • «Барс на Московском», Московское шоссе, д. 5а;
  • «Барс на Есенина», ул. Есенина, д. 13г;
  • ТЦ «Атрон», ул. Ленина, д. 21;
  • ТЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, д. 70 корп. 1;
  • Пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань», ул. Каширина, д. 1а;
  • Ресурсный центр «ДОМ ТОС», ул. Каширина, д. 1;
  • все общеобразовательные школы города Рязани.

По итогам первого этапа отберут основные территории, за которые можно будет проголосовать во втором этапе. Третьим этапом станет электронное рейтинговое голосование.

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