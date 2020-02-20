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Волонтёры рассказали историю спасения дедушки в Рязани

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань» не часто сообщают подробности своей деятельности. В этот раз они отошли от правил. В группе ПСО опубликована «история о том, как дедушка не успел потеряться». 

Волонтёры рассказали о неравнодушных людях, о том, как надо действовать в подобных ситуациях. Приводим текст полностью. 

 Среда, 19.02.20, 19:30. 

«СРОЧНАЯ ЗАЯВКА: найден дезориентированный дедушка на ул. Дзержинского. Нужны добровольцы. Отписываться по форме.» 

Филиппов Михаил Иванович, дедушка в возрасте 90 лет, зашел в кафе «Арфа», которое находилось по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, 65. Дедушка сообщил, что не знает, как добраться до дома. Помнит только улицу на которой он живет, а вот номер дома и квартиры совершенно вылетели из его головы. Как выяснилось позже, дедушка и улицу точно не помнил. 

Персонал кафе «Арфа» принимает решение о срочном звонке на горячую линию «Лиза Алерт». Далее, действуют строго по инструкции оператора горячей линии и инфорга, который принял заявку в работу. 

Пока мы ищем волонтеров, готовых приехать на помощь, сотрудница кафе — Ирина Владимировна Карцева, вызывает наряд полиции и бригаду скорой помощи. 

По дороге в Железнодорожное РОВД, пока наши волонтеры сопровождали дедушку, на горячую линию поступает новый звонок. Родственники подали заявку о потерявшемся дедушке, том самом, который сейчас находится вместе с нами и уже, как оказалось, найден! 

Спустя еще полчаса за Михаилом Ивановичем приезжает дочка. 

Наши волонтеры, сотрудники полиции и бригада скорой помощи выдыхают с облегчением. 

Не правда ли, короткая и чудесная история поиска, которому не суждено было случиться. 

Мы выражаем огромную благодарность сотрудникам кафе «Арфа» за проявленное неравнодушие, за четкие и быстрые действия по инструкции — Ирину Владимировну Карцеву. Сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи отдельное спасибо за оперативность и слаженность в нашей совместной работе.

Помочь может каждый!

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