Водитель угодил в больницу после дорожного конфликта в Рязани

Серьезный конфликт на дороге произошел в Рязани. ЧП случилось на Спортивной улице. В результате инцидента был травмирован один из участников, сообщила пресс-служба регионального управления УМВД.

Правоохранителям о конфликте стало известно примерно в 14:30. Известно, что рязанец на автомашине Hyundai подумал, что 47-летний водитель Renault нарушил правила дорожного движения, а именно не включил поворотник в нужное время. Владелец «корейца» попросил земляка останоивиться.

В ходе выяснения отношений автомобилист на Hyundai нанес оппоненту удар в лицо. Потерпевший упал, а «победивший» уехал. После инцидента водитель Рено был срочно отвезен в больницу.

Полицейские уже поймали буйного водителя. Они ведут расследование по факту драки на дороге.