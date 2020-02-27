Весну в Рыбном встретят Широкой Масленицей

Администрация муниципального образования – Рыбновское городское поселение и «КБ праздников» приглашают всех на Широкую Масленицу в город Рыбное! Большие праздничные гуляния с концертом пройдут в воскресенье 1 марта с 11:00 на площади Ленина у городской администрации.

Главной изюминкой праздника станет выступление народной кавер-группы «Балалайка-62». Ближе к обеду каждому желающему будет предложено покорить знаменитый ярмарочный столб и выиграть отличный приз от партнёров мероприятия. На протяжении праздника для всех желающих будут работать несколько развлекательных площадок — чудо-лестница, вращающийся турник и аэрохоккей. В Обжорном ряду можно будет полакомиться всяческими вкусностями. Будет оформлена специальная фотозона, где пройдет инстаграм-конкурс. Ну и, конечно же, весёлые народные забавы и всеобщие конкурсы ожидают рыбновцев и гостей города 1 марта.

Официальные партнёры Масленицы: строительная компания «Реконструкция», Торговый Центр «Магнит-Пятерочка»,

Информационная поддержка: информационное агентство «7 новостей», газета «Приокская Новь», паблик «Типичное Рыбное», Rybnoe.net.