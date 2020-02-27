В Рязгордуме обсудили работу полиции в 2019 году

27 февраля на заседании Рязанской городской Думы с отчётом о работе полиции выступил заместитель начальника полиции УМВД России по Рязанской области Дмитрий Григорьев.

Он отметил, что в 2019 году в регионе вырос объём зарегистрированных преступлений. Число раскрытых преступлений увеличилось почти на 7% (до 5968), в том числе в г. Рязани на 11,8% (до 2225).

Согласно отчёту, более половины от общего числа составляют наркопреступления. По оконченным уголовным делам из незаконного оборота изъято более 100,5 килограмма наркотических средств, в том числе в областном центре 27 кг или 22%. Ликвидировано 18 наркопритонов. Пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, осуществляющего распространение синтетических наркотиков бесконтактным способом и действовавшего на территории нескольких субъектов Российской Федерации (Московской, Липецкой, Белгородской, Ростовской областей). В 2019 году уголовное дело в отношении 15 участников одного из региональных структурных подразделений преступной организации «Марио24», среди которых четверо жителей Рязани направлено в суд.

По словам Григорьева, особое внимание нами уделяется выявлению и пресечению фактов распространения «снюса». За год из оборота изъято почти 150 партий опасной продукции, возбуждено 17 дел об административных правонарушениях.

В Рязани продолжается реализация Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2019 году на обеспечение работоспособности мобильного биометрического комплекса израсходовано 3,2 млн руб., а также на ремонт, модернизацию и обслуживание затрачено 449 тыс рублей.

Григорьев также рассказал о борьбе с преступлениями в миграционной сфере, охране общественного порядка во время массовых мероприятий и других направлениях работы полиции.

Депутат Елена Волкова спросила докладчика о результатах борьбы с незаконной торговлей спиртным. Она рассказала об участии в рейдах, по результатам которых было выявлено не менее 10 торговых точек, нелегально торгующих алкоголем. Григорьев сообщил, что за год сотрудниками полиции пресечено более 1000 таких правонарушений, в том числе 154, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетнему. Кроме того, пресечено 268 административных правонарушений за незаконную розничную продажу алкогольной физическими лицами по месту жительства.

Депутат Владимир Бочаров выступил с предложением переместить сотрудников полиции из посёлка Соколовка в центр для упрощения процедуры оформления эвакуации автомобиля для граждан. Григорьев сообщил, что вопрос планируется решить до конца года.

Депутат Эвелина Волкова попросила привести данные об эффективности работы биометрических комплексов. По информации начальника полиции, за год с помощью этого оборудования задержано трое преступников, находящихся в федеральном розыске, пресечено 10 нарушений. Григорьев призвал депутатов поддержать выделение средств на приобретение технических средств для борьбы с преступностью.

Депутаты приняли к сведению отчёт ведомства.