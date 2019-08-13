В среду в центре Рязани будут отключать холодную воду

В среду, 14 августа, несколько домов в центре Рязани останутся без холодной воды.

С 9.00 до 21.00 воды не будет ул. Горького, д. 74/64, д. 76, д. 78, д. 78а, д. 80, д. 86, д. 57, д. 59, д. 51 (школа №1), д. 49, ул. Право-Лыбедская, д. 35, д. 35 корп. 2, д. 37, д. 39, д. 45, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55, д. 36, д. 38, д. 40/94, д. 46, д. 54, д. 56, д. 50.

С 9.30 до 16.00 без воды проведут жители домов и сотрудники организаций, расположенных по следующим адресам: ул. Халтурина, д. 1/1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 2а (д/сад №78), д. 7 (д/сад №77), ул. Матросова, д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 5/7, ул. Ломоносова, д. 3.