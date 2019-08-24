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В Шиловском районе столкнулись два автомобиля

В пятницу, 23 августа, в Шиловском районе произошло ДТП. Около 6 часов утра на 269-м километре автодороги М-5 «Урал» 30-летний водитель «Рено Логан» столкнулся с автомобилем «Фиат Дукато» под управлением 44-летнего жителя Рязанской области. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, водитель не выбрал дистанцию, обеспечивающую безопасность дорожного движения.

В результате аварии пассажирка автомобиля «Рено Логан» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.

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