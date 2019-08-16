В Рыбном пройдёт народный кулинарный фестиваль, совмещенный с рыболовным турниром

Народный кулинарный фестиваль «МедоУха» совмещённый с утренним рыболовным турниром на Кубок Главы города Рыбное пройдёт в воскресенье 18 августа в рыбновскомпарке «Пересвет». Это событие, приуроченное к Медовому Спасу, уже четвёртый год подряд организуют Администрация муниципального образования – Рыбновское городское поселение и агентство «КБ праздников». К участию во всех мероприятиях фестиваля приглашаются все желающие!

18 августа с 9 утра всех рыбаков ждут на Вожском карьере (напротив парка «Пересвет»), где в первой половине дня они будут бороться за звание лучшего рыбака на поплавочную снасть, а с 13:30 в парке «Пересвет» начнется кулинарный фестиваль «МедоУха», в котором будет представлены 4 номинации для всех желающих: Лучший шашлык, Лучший плов, Лучшее блюдо из рыбы, Лучший медовый десерт. Причем, главные ингредиенты для ваших блюд (свинину, баранину и рыбу), а также мангалы и дрова будут предоставлены участникам кулинарных номинаций бесплатно организаторами. Лучший медовый десерт можно будет приготовить дома и принести уже на само мероприятие к моменту начала дегустации всех блюд жюри – к 16:30. Регистрация участников всех кулинарных номинаций и рыболовного турнира проходит в группе «ВК». Там же — вся подробная информация о фестивале. Призы лучшим кулинарам и рыболовам подготовлены весьма солидные – мультиварки, мультипекари, соковыжималки, электрочайники, кухонные весы….

А на самом фестивале всех гостей ждет очень обширная и многожанровая программа. С 14:00 до 18:00 в парке на «МедоУхе» будут действовать множество анимационных площадок: игрушечный рыбатлон, кулинарная рогатка от студии «Монсальват», рисование на воде с изготовлением эбру-магнитов, батуты, карусель, аттракционы, Candy-dancer, пицца-печка PizzaWagon, ну и конечно, все развлечения веровочного парка “Пересвет”.

Расписание:

Вожский карьер

9:00 – регистрация участников рыболовного турнира

10:00 – старт рыболовного турнира

12:30 – завершение рыболовного турнира, обед — Полевая кухня, подведение результатов

Веревочный парк «Пересвет»

13:30 – регистрация участников кулинарных номинаций

14:00 – награждение призеров рыболовного турнира

14:10 – начало народного кулинарного фестиваля

14:15 – начало приготовления конкурсных блюд, концертная программа, конкурсы с гостями, анимационные площадки

16:30 – завершение приготовления конкурсных блюд

16:35 – дегустация блюд жюри

17:40 – награждение

18:00 – завершение фестиваля

Организаторы фестиваля «МедоУха-2019»: Администрация муниципального образования – Рыбновское городское поселение, агентство «КБ праздников»

Партнеры: информационное агентство «7 новостей», «Авторадио в Рязани», Торговый Центр «Магнит-Пятерочка» в Рыбном, газета «Приокская Новь».