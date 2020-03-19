В Рязанском перинатальном центре выходили новорожденную весом около 600 граммов

В Рязанском перинатальном центре выходили девочку, родившуюся с весом 580 граммов. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Ребёнок родился на 25-й неделе беременности. Дев недели девочка провела в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппаратной поддержке дыхания – у девочки диагностировали врожденную пневмонию. После этого ее перевели в детскую ОКБ.

В 2 месяца девочке диагностировали ретинопатию — заболевание глаз, которое часто встречается у недоношенных детей и ведет к слепоте. Чтобы спасти зрение ребенка, потребовалась транспортировка в специализированную клинику Москвы.

После возвращения девочка научилась дышать сама, и ее перевели из реанимации. Сначала младенца кормили через зонд, но потом появился сосательный рефлекс.

К 5 месяцам ее вес увеличился более чем в 5 раз и составил 3 килограмма.

Сейчас ребёнку уже 9 месяцев. он растет и развивается, как и другие дети. Врачи считают, чтоэкстремально низкая масса тела, с которой она родилась, не повлияет на ее дальнейшую жизнь.