В рязанском Лесопарке начали строить пристань

В Лесопарке начались работы по строительству пристани. Это позволит обеспечить более безопасный и комфортный приём гостей Рязани, путешествующих водным транспортом по реке Оке на круизных и прогулочных судах.

Как сообщает сайт администрации города, приём судов на новой пристани начнётся уже в навигационном сезоне 2020 года.

ООО «Окско-Московское пароходство» оперирует 135 судами, обладает развитой сетью логистических центров и причалов на реках Ока и Москва. Компания предоставляет полный спектр транспортных услуг на российском рынке речных перевозок.