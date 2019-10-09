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В рязанском Лесопарке начали строить пристань

В Лесопарке начались работы по строительству пристани. Это позволит обеспечить более безопасный и комфортный приём гостей Рязани, путешествующих водным транспортом по реке Оке на круизных и прогулочных судах.

Как сообщает сайт администрации города, приём судов на новой пристани начнётся уже в навигационном сезоне 2020 года.

ООО «Окско-Московское пароходство» оперирует 135 судами, обладает развитой сетью логистических центров и причалов на реках Ока и Москва. Компания предоставляет полный спектр транспортных услуг на российском рынке речных перевозок.

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