В Рязанской ОКБ выполнили ещё две трансплантации органов

В ОКБ выполнили 15-ю пересадку почки и 3-ю пересадку печени. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Пациентами трансплантологов стали мужчины. Одному из них 39 лет, и он страдал неизлечимой болезнью печени. По информации главврача, этому пациенту пересадка требовалась для спасения жизни.

В этот же день врачи пересадили почку 53-летнему пациенту. До операции он был привязан к аппарату искусственной почки – гемодиализу.

После операции пациенты проведут в больнице около месяца для мониторинга функций органов и подбора иммуносупрессивной терапии.