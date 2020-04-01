В Рязанской ОКБ выполнили ещё две трансплантации органов

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В ОКБ выполнили 15-ю пересадку почки и 3-ю пересадку печени. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.
Пациентами трансплантологов стали мужчины. Одному из них 39 лет, и он страдал неизлечимой болезнью печени. По информации главврача, этому пациенту пересадка требовалась для спасения жизни.

В этот же день врачи пересадили почку 53-летнему пациенту. До операции он был привязан к аппарату искусственной почки – гемодиализу.

После операции пациенты проведут в больнице около месяца для мониторинга функций органов и подбора иммуносупрессивной терапии.

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