В Рязанской области создадут единый кол-центр по вопросам противодействия COVID-19

В Рязанской области организуют единый кол-центр, который будет принимать звонки от населения по вопросам борьбы с коронавирусом. Такая задача была поставлена перед оперативной группой, сообщает пресс-служба Правительства.

Кроме того, дано поручение усилить меры по борьбе с распространением COVID-19 в регионе. Это затронет деятельность кафе, ресторанов и гостиниц, а также работу общественного транспорта.

На очередном заседании группы обсудили необходимость помощи гражданам, которые нуждаются в доставке товаров первой необходимости на дом. Министерство труда и социальной защиты населения будет принимать обращения маломобильных и пожилых рязанцев на «горячую линию».