В Рязанской области собираются начать производство медицинских масок

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В Клепиковском районе, на базе ООО «Емельянъ Савостинъ», собираются наладить производство медицинских масок. Об этом сообщила оперативная группа по недопущению распространения коронавируса в Рязанской области.



Компания производит различную медицинскую продукцию. В том числе, бинты и марлю. По данным правительства региона, на предприятии готовы организовать выпуск медицинских масок с производственной мощностью 288 тыс. шт. в сутки. После поставки оборудования на организацию производства потребуется неделя.



Сейчас уже начаты закупки сырья. Необходимо зарегистрировать медицинское изделие в Росздравнадзоре.



– Для того, чтобы оперативно организовать процесс, наши предложения направлены в адрес Михаила Мишустина, – говорится в сообщении оперативной группы.

