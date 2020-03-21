В Рязанской области собираются начать производство медицинских масок

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В Клепиковском районе, на базе ООО «Емельянъ Савостинъ», собираются наладить производство медицинских масок. Об этом сообщила оперативная группа по недопущению распространения коронавируса в Рязанской области. 

Компания производит различную медицинскую продукцию. В том числе, бинты и марлю. По данным правительства региона, на предприятии готовы организовать выпуск медицинских масок с производственной мощностью 288 тыс. шт. в сутки. После поставки оборудования на организацию производства потребуется неделя.

Сейчас уже начаты закупки сырья. Необходимо зарегистрировать медицинское изделие в Росздравнадзоре. 

– Для того, чтобы оперативно организовать процесс, наши предложения направлены в адрес Михаила Мишустина, – говорится в сообщении оперативной группы.

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