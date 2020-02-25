По итогам 2019 года в Рязанской области снизилась смертность от болезней сердца и сосудов. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

По этому показателю область вышла на пятое место в Центральном федеральном округе.

На недавнем селекторном совещании генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Сергей Бойцов отметил развитие в регионе диспансерного наблюдения, своевременное проведение профилактических мероприятий, активное внедрение инновационных методов лечения.

Главный врач Рязанского областного кардиодиспансера Александр Данилов отметил, что современная аппаратура, которую получает диспансер, знания и опыт врачей позволяют увеличивать объёмы оказания высокотехнологичной медпомощи: за три года общий рост составил около 40%.