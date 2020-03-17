В Рязанской области прекращён доступ посетителей в больницы

В Рязанской области с 17 марта в связи с профилактикой распространения коронавируса прекращён доступ посетителей в больницы. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Посетителей не будут пускать до особого распоряжения.

Приказ минздрава принят на основании постановления правительства РФ от 31 января .2020 года № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», требующих проведения мероприятий по санитарной охране территорий как особо опасной инфекции, учитывая эпидемиологическую значимость COVID -19″.