В Рязанской области подвели итоги региональной градостроительной реформы

В среду, 23 ноября, в Рязанской областной Думе прошёл «правительственный час», посвящённый итогам, проблемам и перспективам реформы градостроительной деятельности в регионе. С докладом выступил и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Дмитрий Васильченко.

Он пояснил, что в 2019 году была сформирована новая структура градостроительного комплекса региона: созданы ГАУ «Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области» и ГКУ «Центр градостроительного развития Рязанской области». Все полномочия в градостроительной деятельности, кроме вопросов, связанных с индивидуальным жилищным строительством, с 1 января 2019 года возложены на главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Главархитектура наладила эффективное взаимодействие с МФЦ, внесла изменения в Схему территориального планирования и выполнила кадастровые работы по описанию границ в регионе.

– Наглядно, что за первое полугодие 2019 года в главное управление поступило 760 поручений из правительства Рязанской области, что значительно больше, чем в других центральных исполнительных органах власти, – сказал Дмитрий Васильченко.

Депутаты спрашивали о том, насколько эффективно налажено межведомственное взаимодействие в условиях реализации регионального закона о перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и государственной власти, об оптимизации процесса получения документов в районных МФЦ. Отвечая на вопрос о том, может ли главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области влиять на внесение изменений в Генплан Рязани, Дмитрий Васильченко согласился с тем, что Генплан областного центра должен выполняться главным управлением архитектуры и градостроительства региона, признав, что существуют определенные правовые коллизии, над решением которых сейчас идет работа.