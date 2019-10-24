В Рязанской области планируют построить 22 детских сада и 6 школ

В среду, 23 октября, в Рязанской областной Думе прошёл «правительственный час» на тему «О ходе реализации в Рязанской области национального проекта «Жильё и городская среда». На вопросы депутатов ответили министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов и заместитель министра строительного комплекса Сергей Семёнов.

В ходе обсуждения темы было озвучено, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в регионе продолжается строительство новых домов и ликвидация аварийных, а также создаётся доступное и комфортное жильё для рязанцев. В 2018 году в эксплуатацию ввели более 777 000 квартир (по сравнению с 552 000 в 2013 году).

В настоящее время в регионе сформированы 20 микрорайонов массовой застройки, которые занимают более 1000 га. На земельных участках в рамках проекта будет построено более 3000000 кв.м жилья, 22 дошкольных учреждения, 6 школ, 2 поликлиники и 3 спортивно-оздоровительных комплекса.

В 2019 году в Рязанской области выделено 662000000 рублей на строительство двух социальных объектов – школы на 500 человек в селе Дядьково Рязанского района детского сада на 220 мест по улице Зубковой в Рязани.

– Достаточно острый вопрос – это переход на проектное финансирование строительства жилья. В Рязанской области до 70% объёмов жилищного строительства обеспечивается многоэтажным жильём, возводимым с привлечением средств граждан, – рассказал, отвечая на вопрос депутатов, Сергей Семёнов.

В регионе реализуется проект «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках проекта уже сформирован реестр аварийных многоквартирных домов, в котором зафиксировано 379 жилых помещений.

– Мы надеемся, что реализация таких социально-значимых проектов позволит улучшить свои жилищные условия многим семьям в регионе, – добавил Сергей Семёнов.

Поясняя, как идет реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Андрей Устинов сообщил, ожидается что к 2024 году индекс качества городской среды вырастет на 30%, количество городов с неблагоприятной средой сократиться в два раза.