В Рязанской области открылась горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ



C 1 октября 2019 года начала работу «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ об этом сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Специалисты управления, Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области проконсультируют всех обратившихся по вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации против гриппа.

«Горячая линия» будет работать ежедневно с 10-00 ч. до 17-00 ч. (понедельник — четверг); с 9-00 до 16-45 ч. (пятница). Телефоны, по которым можно позвонить на «горячую линию»:

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области — 8-800-100-22-62; 92-89-30

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» — 25-32-06

Роспотребнадзор также информирует, что на прошедшей неделе эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в целом по области соответствовала сезонному уровню, регистрируемый показатель заболеваемости оставался ниже эпидемического порога на 24,4%. Преимущественно болели дети до 14 лет – 74,7% от всех обратившихся за медицинской помощью. Случаи гриппа не регистрировались.