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Полицейские подарили рязанским школьникам необычный праздник

Рязанские полицейские вместе с представителями Рязанского филиала Московского университета МВД России организовали для старшеклассников особый праздник. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России.

Рязанские школьники смогли пообщаться с членом Союза писателей России Нурисланом Ибрагимовым. Вместе с ним они поразмышляли об искусстве, и о том, какое место в профессии полицейского занимает творчество. После беседы писатель представил школьникам книгу, в которой в стихотворной форме представлен Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции». После презентации гости услышали авторские песни музыканта.

Старшеклассникам вручили книги с напутствием знать и соблюдать законы, быть законопослушными гражданами и примером для окружающих. Ребята пообещали изучить закон о полиции в стихотворном виде.

Следующий сюрприз ждал школьников во дворе – они увидели показательные выступления курсантов Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.

В актовом зале выступи сотрудники Культурного центра УМВД в лице вокально-инструментального ансамбля «Диапазон». В завершении праздника старшеклассники поблагодарили полицейских.

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