Минтранс: в Рязанской области больше тысячи населённых пунктов без освещения дорог



В Рязанской области 1130 населённых пунктов без искусственного освещения участков дорог регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог в ответ на вопрос жительницы области, заданный губернатору на его странице ВКонтакте.

В части освещения в первую очередь рассматриваются дороги с наибольшей интенсивностью дорожного движения, дороги с наибольшей концентрацией мест ДТП, а также дороги, по которым осуществляются пассажирские перевозки, уточнили в ведомстве. Министерство рассмотрит возможность устройства искусственного электроосвещения в последующие плановые периоды.