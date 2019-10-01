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Рязань

Минтранс: в Рязанской области больше тысячи населённых пунктов без освещения дорог

Ремонт дороги к селу Ижевское


В Рязанской области 1130 населённых пунктов без искусственного освещения участков дорог регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог в ответ на вопрос жительницы области, заданный губернатору на его странице ВКонтакте.
В части освещения в первую очередь рассматриваются дороги с наибольшей интенсивностью дорожного движения, дороги с наибольшей концентрацией мест ДТП, а также дороги, по которым осуществляются пассажирские перевозки, уточнили в ведомстве. Министерство рассмотрит возможность устройства искусственного электроосвещения в последующие плановые периоды.

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