В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В понедельник, 11 ноября, на территории Рязанской области ожидается туман. Видимость на дорогах ухудшится до 100-500 м. Метеопредепреждение появилось на сайте регионального ГУ МЧС,

По предварительным данным плохая видимость в регионе сохранится до конца дня. МЧС напоминает, что при тумане повышается опасть ДТП из-за ухудшения видимости.

Чтобы обезопасить себя, лучше не выходить из дома. При переходе дорог переходам необходимо быть предельно внимательным. Водителям следует ответственное подойти к соблюдению ПДД, а также отказаться от лишних обгонов, чтобы не провоцировать ДТП. Туман опасен для всех участников дорожного движения.