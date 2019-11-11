РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 126. Изгои и из финансового мира. Какие деньги использовали в лепрозориях?

Эта болезнь сегодня считается полностью излечимой при своевременном обращении к медикам. А когда-то больные проказой становились для общества все равно, что мертвецами: когда их перестали казнить в прямом смысле, прокаженных отселяли до конца жизни в специальные лепрозории. Что-то для ежедневных нужд поставляли извне, что-то производили на месте.

Лепрозорий всегда находится на территории какого-то государства, а значит, должен существовать по единым законам. Но были свои особенности. Например, в некоторых странах, опасаясь распространения заразы, выпускали особые платежные средства для денежного оборота на территории зоны отчуждения. Впервые так сделали в Колумбии, в 1901 году. Монеты (или скорее жетоны) были представлены в пяти номиналах: 2, 5, 10, 20 и 50 сентаво и содержали надпись «lazareto». Чуть позже примеру колумбийцев последовали в США, Японии, Китае, Бразилии и в ряде других стран. В одних «спецденьги» выпускало правительство, в других – сами лепрозории, причем как металлические, так и бумажные.

Со временем ученые выяснили: болезнь передается в результате длительного контакта с зараженным человеком, если прокаженный просто возьмет монету или банкноту, а затем где-то расплатится, это не приведет к распространению возбудителя лепры (а вот кишечная палочка, сальмонелла и стафилококк вполне себе живут на деньгах). Специальные платежные средства для лепрозориев отменили, многие уничтожили, поэтому коллекционерам нелегко найти экземпляр.