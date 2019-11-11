В Рязани строят временные храмы. Они появятся в посёлках Никуличи и Соколовка. В Никуличах планируют возвести храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а в Соколовке – храма блаженной Матроны Московской. Благочинный Восточного округа города Рязани протоиерей Александр Гривин осмотрел обе площадки.

В Никуличах настоятель иерей Георгий Марков служит молебны у часовни на кладбище в нескольких сотнях метрах от будущего здания церкви. А добровольцы и неравнодушные жители посёлка строят временный храм. В ближайшее время его будут утеплять, ставить пластиковые окна и проводить электричество, сообщает сайт Рязанской епархии.

В посёлке Соколовка на улице 1-й Прудной залили фундамент под временный храм. Каждую субботу отец Владимир Алехин служит молебны в молельной комнате неподалеку. Пока будущие прихожане храма собираются именно здесь.

Священник Александр Гривин осмотрел обе стройплощадки, обсудил со священниками планы на ближайшее будущее, дал советы и рекомендации, поскольку и сам активно задействован в строительстве крупного храма святителя Василия Рязанского в Дашково Песочне, настоятелем которого он является.