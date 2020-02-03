В Рязанской области на лекарства для сердечников потратят 90 миллионов рублей

В Рязанском кардиодиспансере началось формирование регистра пациентов, которые будут обеспечиваться лекарственными препаратами за счет бюджета. Об этом сообщает сайт Минздрава Рязанской области.

Перечень лекарственных препаратов включает 23 наименования, которыми в течение года в амбулаторных условиях будут обеспечены пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также больные, которым были выполнены операции на сердце и сосудах.

Планируется, что общая сумма, направленная на бесплатное обеспечение лекарствами больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, составит для Рязанской области 89,5 млн рублей. Из них около 86,7 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, остальное добавит регион.