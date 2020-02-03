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В Рязанской области на лекарства для сердечников потратят 90 миллионов рублей

Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

В Рязанском кардиодиспансере  началось формирование регистра пациентов, которые будут обеспечиваться лекарственными препаратами за счет бюджета. Об этом сообщает сайт Минздрава Рязанской области.

Перечень лекарственных препаратов включает 23 наименования, которыми в течение года  в амбулаторных условиях будут обеспечены  пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также больные, которым были выполнены  операции на сердце и сосудах.

Планируется, что общая сумма, направленная на бесплатное обеспечение лекарствами больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, составит для Рязанской области 89,5 млн рублей. Из них около 86,7 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, остальное  добавит регион.

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