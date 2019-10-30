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В Рязанской центральной детской библиотеке отметили День народного единства

В среду, 30 октября, в Центральной детской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое Дню народного единства.

Библиотекарь поприветствовала ребят из лагеря школы № 58 и рассказала об истории этого российского национального праздника, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, но своими корнями уходит глубоко в прошлое России. Затем познакомила детей с героями и событиями 1612 года, положившими начало празднования этого дня, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, продемонстрировав героизм и сплочённость всего народа.

В ходе мероприятия юные читатели вспомнили о государственных символах нашей Родины: гербе, флаге, гимне, а также познакомились с основным законом страны – Конституцией РФ.

Гость библиотеки – старший инспектор по делам несовершеннолетних по Московскому району Светлана Рослякова – поговорила с детьми о правах и обязанностях несовершеннолетних и актуальных на данный момент угрозах, с которыми они могут столкнуться.

Рассматривая понятие права, сотрудник полиции обратила внимание школьников на структуру законодательства, права и обязанности граждан различных возрастов, основные категории административных и уголовных правонарушений, коснулись правил безопасного поведения во время каникул.

В завершение ребятам было предложено написать синквейн на тему «Россия» и спеть гимн РФ.

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