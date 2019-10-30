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В Рязани установят мемориальную доску профессору Коршунову

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В Рязани появится мемориальная доска, посвященная памяти профессора Юрия Корошунова. Вопрос обсудили на заседании комитета Рязанской гордумы по соцвопросам в среду, 30 октября.

Памятник уствновят на фасаде РГРТУ имени В.Ф. Уткина.

На мемориальной доске будет следующий текст: «В этом здании с 1964 по 2011 работал профессор, доктор технических, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Михайлович Коршунов (19.01.1920 — 11.02.2011)».

Фото с сайта универсальной библиотеки.

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