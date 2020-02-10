В Рязани за неделю отремонтировали 500 кв. км дорог

На прошлой неделе в Рязани отремонтировали порядка 500 квадратных метров дорог общего пользования. Ямочный ремонт проводился на улицах Нахимова, Зубковой, Татарской, Электрозаводской, Павлова и других.

На улицах Шереметьевской, Пушкина, Новоселов, Песоченской, Сережина гора, Зубковой, Семена Середы, Бугровка, Михайловском шоссе проводилось выравнивание профиля щебнем.

Литая асфальтобетонная смесь применяется в холодное время года, когда другие материалы использовать нельзя – при пониженных температурах от –10 до – 30 градусов Цельсия. Работы проводятся как в дневное время, так и ночью. Преимущество этой технологии в том, что исключаются операции по подгрунтовке ремонтной карты и уплотнению смеси, а также в высокой прочности ремонтного слоя.