В Рязани водитель «Ситроена» спровоцировал ДТП

В среду, 26 февраля, в Рязани произошло ДТП. В 17.30 около дома 4 на улице Спортивной столкнулись два автомобиля.

31-летний водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением на регулируемом перекрестке улицы Есенина и улицы Спортивной и совершил наезд на бордюрный камень. Ударившись о камень, машина отлетела в автомобиль «Шкода Рапид» под управлением 48-летнего мужчины.

В результате ДТП 43-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Рапид» обращалась за медицинской помощью.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, в настоящее время проводится проверка по данному факту.