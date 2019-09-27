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В Рязани стартовал фестиваль семейного воспитания «День аиста»

В пятницу, 27 сентября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького стартовал шестой фестиваль семейного воспитания «День аиста». Главной целью мероприятия является расширение и укрепление профессиональных навыков в области оказания социально-психологической помощи семьям с детьми, повышение жизненных и психолого-педагогических компетенций родителей, а также профилактика рисков и чрезвычайных ситуаций в семьях.

— В шестой раз мы проводим фестиваль «День аиста», и он уже стал неким символом Рязанской области и площадкой для обсуждения семейных проблем и путей решения их в современном обществе, — отметила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.

Первым мероприятием в рамках фестиваля стал круглый стол по теме «Медиативный подход в управлении образовательной организацией». В нем приняли участие 35 человек.

— Тот вопрос, который рассматривается сегодня очень важен. Не будем останавливаться на том, кто прав, кто виноват. Самое главное для нас, чтобы дети с радостью шли в школу и любое другое образовательное учреждение, — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина.

В ходе круглого стола были затронуты следующие темы: «Основные понятия и виды медиации», «Школьные службы медиации/примирения», «Конфликтологическая компетентность руководителя».

Кроме того, Самир Гараев рассказал о деятельности «Рязанского центра медиации и права».

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