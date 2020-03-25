В Рязани случился пожар

Екатерина Приведенцева
Гордума

Рязанский хлебозавод  №1 планирует взять кредит на модернизацию

24 марта на заседании комитета по бюджету Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о согласовании сделки муниципального предприятия «Хлебозавод N1». Предприятие планирует взять кредит в...
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Видео

В больнице №5 Рязани подростки разбивают стёкла ﻿

После того, как их меняют, стёкла бьют вновь. Рязанец также написал, что на замечания сторожей вандалы не реагируют, а полиции не боятся.
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Новости Рязани

Настоятель храма опроверг проведение специального молебна от коронавируса

Ранее в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о том, что в среду, 18 марта, такой молебен будет проведён в храме на улице Берёзовой в Рыбном.
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Новости Рязани

В Рязани перекроют движение транспорта по улице Гоголя

Движение будет закрыто с 20 марта по 10 апреля. На месте установят необходимые дорожные знаки, территорию огородят.
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Администрация

С улиц Рязани вывезли около 300 кубометров смета и грунтовых наносов

В Рязани продолжается уборка проезжих частей и тротуаров. В работах по очистке и благоустройству города было задействовано свыше 200 сотрудников Дирекции благоустройства...
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В среду, 25 марта, в Рязани случился пожар по адресу ул. Свободы, 24.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области уточнили, что на место происшествия выехали пожарные расчёты. Подробная информация ожидается позже.

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