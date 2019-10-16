В Рязани проверяют МП «Детское питание»

С 11 октября на МП «Детское питание» в Рязани сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят проверку. Недочётов, связанных с приготовлением пищи и утилизацией отходов не выявлено. Об этом сообщил сайт городской администрации.



В среду, 16 октября, предприятие, по поручению главы администрации Рязани Елены Сорокиной, посетил её заместитель Игорь Тишин. Причиной для этого стали фотографии, появившиеся в социальной сети ВКонтакте, а также сообщение там же об антисанитарии на предприятии.



Директор «Детского питания» Ирина Истомина рассказала, что снимки были сделаны ещё полгода назад одним из сотрудников, они же были направлены в прокуратуру. В ходе последующей проверки нарушений выявлено не было.



Истомина рассказала, что на снимках можно увидеть макаронные изделия, закупленные для проверки их качества. Если качество неудовлетворительное, вода сливается в специально сделанную канализацию, а сами макароны выбрасывают в контейнер. Этот процесс и запечатлён на одной из фотографий. Яйца сначала обрабатывают, а затем разбивают в котлы, где замешивается смесь для приготовления омлета в пароконвектоматах.



Игорь Тишин поручил провести дополнительную служебную проверку по изложенной в публикации информации, усилить контроль за работой пищеблока и склада.

