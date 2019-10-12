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В Рязани прошёл первый общегородской субботник

В субботу, 12 октября, в Рязани прошёл первый общегородской субботник. Он охватил 14 территорий в разных районах города – рязанцы убрали несанкционированные свалки, опили сухие деревья, а также привели памятники в надлежащее состояние и выполнили другие работы.

Все участники получили необходимый инвентарь и мешки для мусора. С собой нужно было принести только перчатки. Рязанцы смогли не только сделать город чище, но и задать свои вопросы представителя городской власти – участниками субботника стали руководители городской администрации.

Заместитель главы администрации Игорь Тишин стал участником субботника на Бульваре Скобелева в Дашково-Песочне, где сейчас продолжаются ремонтные работы по реконструкции парка. Также в других районах города в уборке приняли участие глава администрации Елена Сорокина и её замы – Сергей Савин и Надежда Штевнина.

Субботники также прошли в Лесопарке, сквере на улице Лермонтова, сквере 26 Бакинских Комиссаров и 50 лет Октября, парке Белякова, Советско-Польского братства по оружию и Парке героев 1812 года, на улицах Полевой, Совхозной, Высоковольтной, Ленинского Комсомола и Новаторов, а также на территории зелёной зоны на улице Советской Армии.

После субботника мешки с мусором вывезли на специально отведённую территорию.

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