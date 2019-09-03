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В Рязани прошла патриотическая акция «Помним Беслан»

Во вторник, 3 сентября, в Рязани прошла патриотическая акция «Помним Беслан», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участниками акции стали рязанские школьники и студенты. К ним обратился заместитель министра образования и молодёжной политики Рязанской области Сергей Хлыстов.

– Сегодня по всей нашей стране мы вспоминаем всех тех, кто погиб в террористических актах на территории России. Мы помним каждый случай, каждое имя. Я уверен, что для вас этот день не будет пустым, вы будете вспоминать о событиях, которые произошли в Беслане всегда, – сказал замминистра.

Также к присутствующим обратились представители общественности. Все они подчеркнули, что главное в борьбе с терроризмом – неравнодушие.

В завершении акции участники повесили на импровизированную стену с большим сердцем 333 бумажных белых журавля – по числу погибших – в знак солидарности.

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