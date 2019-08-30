На главную Рязань Общество В Рязани пройдёт инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»
РязаньОбщество

В Рязани пройдёт инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»

С 10 по 12 сентября в Рязани пройдёт инклюзивный фестиваль «Я такой, как все».В мероприятии примут участие специалисты и воспитанники с ограниченными возможностями здоровья из 13 специализированных учреждений Рязанской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится в Рязанском дворце молодёжи 10 сентября в 15.00.

В течение трёх дней на базе «Конгресс-отеля Амакс» участники фестиваля будут заниматься творчеством: петь, рисовать, танцевать, создавать мультфильмы и перевоплощаться в разных героев.

12 сентября в 16.00 в Рязанской областной филармонии состоится заключительный гала-концерт.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

История здания, из которого в прошлом веке на фронт призвали Сергея Есенина

На нескольких улицах Рязани с понедельника отключат горячую воду

В Рязань для обсуждения проблем древних городов приехали делегации из разных стран