С 10 по 12 сентября в Рязани пройдёт инклюзивный фестиваль «Я такой, как все».В мероприятии примут участие специалисты и воспитанники с ограниченными возможностями здоровья из 13 специализированных учреждений Рязанской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится в Рязанском дворце молодёжи 10 сентября в 15.00.

В течение трёх дней на базе «Конгресс-отеля Амакс» участники фестиваля будут заниматься творчеством: петь, рисовать, танцевать, создавать мультфильмы и перевоплощаться в разных героев.

12 сентября в 16.00 в Рязанской областной филармонии состоится заключительный гала-концерт.