В Рязанском перинатальном центре благоустроили парковку



В Рязанском областном перинатальном центре благоустроили парковку. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Разметка и четкое разграничение территории упорядочили логистику служебного и специализированного транспорта, машин сотрудников и автомобилей гостей, приехавших на выписку.

Отдельное место отвели для парковки инвалидов, автомобили сотрудников заняли пространство позади здания. У выписной обозначили, где парковаться тем, кто встречает новорожденных малышей и их мам. Всего на территории Перинатального центра одновременно могут припарковаться 100 автомобилей.