На главную Рязань В Рязанском перинатальном центре благоустроили парковку
Рязань

В Рязанском перинатальном центре благоустроили парковку


В Рязанском областном перинатальном центре благоустроили парковку. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Разметка и четкое разграничение территории упорядочили логистику служебного и специализированного транспорта, машин сотрудников и автомобилей гостей, приехавших на выписку.
Отдельное место отвели для парковки инвалидов, автомобили сотрудников заняли пространство позади здания. У выписной обозначили, где парковаться тем, кто встречает новорожденных малышей и их мам. Всего на территории Перинатального центра одновременно могут припарковаться 100 автомобилей.

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