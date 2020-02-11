В Рязани открыли обновленную экспозицию музея Боевой славы имени Молодцова

Во вторник, 11 февраля, в Рязани открыли обновленную экспозицию музея Боевой славы им. Героя советского Союза В.А. Молодцова. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, прошло в лицее №52.

На церемонии открытия ветераны Московского района получили медали «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг». Награды вручили замглавы администрации города Игорь Тишин и депутат Рязанской гордумы Сергей Дейнего.

– Сегодня очень важно, что в школах продолжают работать и обновляться музеи Героев Великой Отечественной войны. И один из этих героев – Владимир Молодцов – отдал свою жизнь за то, чтобы над нашими головами было мирное небо, чтобы сегодня мы могли учиться, работать, чтобы наша страна продолжала быть Великой, – сказал Игорь Тишин.

Учащиеся вынесли флаг и знамя победы. Память погибших почтили минутой молчания.

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Школьники исполнили песни и прочитали стихотворения, посвящённые Великой Отечественной войне, и рассказали об истории музея, который появился на базе лицея 19 февраля 1983 года. В настоящее время в нём хранится 245 экспонатов, 125 из которых – подлинные. Сюда приходят на экскурсии не только лицеисты, но и ученики других рязанских школ.